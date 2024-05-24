Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 миллиона рублей

Ксения Собчак появилась на главной вечеринке Каннского фестиваля amfAR Cinema Against AIDS. Ее засекли в наряде стоимостью более 2-х миллионов рублей, сообщает КП.

Среди гостей благотворительного вечера были мировые звезды первой величины, такие как Хайди Клум, Диана Крюгер, Белла Хадид, Эльза Хоск, Сара Фергюсон. Ведущими бала выступили певица Шер и Деми Мур.

Ксения выбрала для выхода в свет черный брючный костюм от бренда Schiaparelli. Ее образ включал в себя черный топ стоимостью от 350 тыс. рублей, брюки за 700 тыс. рублей, туфли за 500 тыс. рублей, сумку за 400 тыс. Завершало образ кольцо Schiaparelli (155 тыс. рублей).

Источник фото: @xenia_sobchak