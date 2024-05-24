Беременной от Мартиросяна звезде «Универа» стало плохо в прямом эфире

Анна Хилькевич, из «Универа», ждет третьего ребенка и не намерена снижать активность из-за беременности. После выхода в эфир ей стало плохо, и помощь вызвал певец Анатолий Цой.

Как оказалось, это просто пранк от артистки

Однако, как оказалось, это просто пранк от артистки. Звезда решила разыграть гостя, использовав свое интересное положение. Цой признался, что он поверил в происходящее и сильно испугался за коллегу.

Ожидание ребенка — большое счастье для актрисы, которая всегда мечтала о многодетной семье. Она с мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном, известным как Волков, воспитывает уже двух дочек. Пол будущего малыша они пока не раскрывают, пишет КП.