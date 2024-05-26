Михаил Боярский рассказал правду об отношениях с зятем Максимом Матвеевым

Максим Матвеев, женатый на дочери Михаила Боярского с 2010 года, всегда вызывал беспокойство у пользователей Сети из-за своего статуса в известной семье. Тем не менее, в интервью популярный артист поделился, что он воспринимает зятя положительно.

Боярский отмечает, что он не испытывает никаких ссор с зятем, находит его интересным и приятным собеседником. Он выразил уверенность в многогранности и глубине личности Матвеева, подчеркнув легкость общения с ним.

В отношении татуировок на теле внучки 74-летний Михаил Сергеевич отреагировал негативно, считая их настоящим ужасом.