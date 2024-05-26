Продюсер из России Рудковская снялась после пластики и поддержала хирурга Хайдарова

Продюсер Яна Рудковская рассказала о своих эстетических операциях, проведенных в клинике Тимура Хайдарова. Она выразила ему свою поддержку в связи со скандальными событиями, связанными со смертью одного из пациентов.

Светская львица благодарила хирургов за профессионализм и удовлетворенность результатом операций. Рудковская также подчеркнула право каждого человека на решения о своем теле, при этом призывая к информированности и осмотрительности при выборе пластических процедур.

Такая позиция Яны вызвала разнообразные реакции и дискуссии в обществе относительно безопасности таких операций, пишет News.ru.