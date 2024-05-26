Опубликованы редкие архивные фото к 55-летию певицы Анжелики Варум

Анжелике Варум, талантливой российской певице, исполняется 55 лет. Родившись в музыкальной семье, будущая звезда начала свою карьеру уже в раннем детстве. С Леонидом Агутиным они не только стали успешным дуэтом, но и создали крепкую семью. Их совместные композиции, такие как «Все в твоих руках» и «Королева», стали настоящими хитами.

Варум продолжает радовать своих поклонников сольными работами, выпустив более 10-ти альбомов. Ее вклад в российскую музыкальную культуру был признан наградами и званием заслуженной артистки. В честь ее дня рождения, портал РБК Life составил фотогалерею, показывающую эволюцию образов Анжелики на протяжении ее карьеры.