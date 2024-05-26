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Поклонники связали молнию на концерте группы Metallica с погибшим музыкантом — связь с потусторонним

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Поклонники связали молнию на концерте группы Metallica с погибшим музыкантом — связь с потусторонним
Знаменитости
Источник фото: @metallica

На концерте рок-группы «Металлика» в Мюнхене молния поразила зрителей, вызвав ассоциации с погибшим бас-гитаристом коллектива Клиффом Бертоном. Фанаты увидели это явление как связь с потусторонним и приветствие от музыканта. 

Видео с молнией, разразившейся во время исполнения хита «Master of Puppets», вызвало много комментариев в социальных сетях. Пользователи выразили свои эмоции, видя в этом знак от Клиффа. Некоторые считают это самым эпическим моментом, который им когда-либо приходилось видеть. 

Напомним: Бертон погиб в автобусной катастрофе в 1986 году во время европейского тура. Его смерть остается одним из самых трагических событий в истории рок-музыки.

Информационное агентство «Informing»

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