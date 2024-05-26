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Композитор Лоза посоветовал запевшей фигуристке Валиевой брать пример с Клавы Коки

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Композитор Лоза посоветовал запевшей фигуристке Валиевой брать пример с Клавы Коки
Знаменитости
Источник фото: @kamilavalieva26

Юрий Лоза высказал мнение, что фигуристка Камила Валиева имеет неплохой потенциал стать успешной певицей при наличии опытного продюсера. Композитор привел в пример случай певицы Клавы Коки, отмечая, что даже без особых музыкальных навыков можно достичь популярности. 

Лоза уверяет, что современные технологии позволяют корректировать голос исполнителя. Он считает, что многие артисты сегодня не исполняют музыкальные произведения настоящим голосом. По его мнению, важна самооценка артиста, его умение продвигаться в индустрии развлечений. 

Юрий утверждает, что певцами могут быть практически все, и даже те, кто до этого не проявлял музыкальные таланты, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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