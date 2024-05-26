Стало известно, о чем попросила у Бога Орбакайте в свой день рождения

Кристина Орбакайте, популярная исполнительница, обратилась к Богу в свой 53-й день рождения. Она попросила в него защиты от зла для своей семьи, дома, карьеры. Она выразила молитву о послании ангелов для защиты от всех видов негатива.

Помимо того, Орбакайте отрицала информацию о полной эмиграции в Америку, утверждая, что просто проживает там. Артистка также объявила о предстоящих концертах в Израиле в июне, после того как ее выступления в Российской Федерации были отменены из-за критики общественности.