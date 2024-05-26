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Татьяна Буланова сообщила трагическую новость: умер близкий человек

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Татьяна Буланова сообщила трагическую новость: умер близкий человек
Знаменитости
Источник фото: @tbulanova

Как пишет АиФ, Татьяна Буланова в настоящее время переживает тяжелое горе из-за внезапной утраты близкого друга. Умер барабанщик ее коллектива Михаил Никифоров. Сообщение о его кончине артистке прислал ее экс-муж Николай. 

Его уход стал потрясением

Буланова поделилась, что они с Никифоровым были вместе с 1990 года, поэтому его уход стал для нее потрясением. Певица выразила надежду, что его смерть не помешает проведению запланированных концертов, подчеркнув, что Михаил должен был быть с ними, как последние 34 года.

Татьяна также призналась, что не представляет, как они будут продолжать без его присутствия, ведь за годы они стали для нее родными людьми, составляя своеобразную творческую семью.

Информационное агентство «Informing»

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