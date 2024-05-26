Татьяна Буланова сообщила трагическую новость: умер близкий человек

Как пишет АиФ, Татьяна Буланова в настоящее время переживает тяжелое горе из-за внезапной утраты близкого друга. Умер барабанщик ее коллектива Михаил Никифоров. Сообщение о его кончине артистке прислал ее экс-муж Николай.

Его уход стал потрясением

Буланова поделилась, что они с Никифоровым были вместе с 1990 года, поэтому его уход стал для нее потрясением. Певица выразила надежду, что его смерть не помешает проведению запланированных концертов, подчеркнув, что Михаил должен был быть с ними, как последние 34 года.

Татьяна также призналась, что не представляет, как они будут продолжать без его присутствия, ведь за годы они стали для нее родными людьми, составляя своеобразную творческую семью.