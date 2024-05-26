Продюсер Андрей Разин раскрыл, почему Юрий Шатунов не любил носить нижнее белье

Юрий Шатунов имел необычную привычку не носить нижнее белье. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

В детском доме, где и рос бывший солист группы «Ласковый май», стирка проводилась раз в неделю, а белье, как известно, часто загрязнялось. В результате певец перестал его носить для того, чтобы избежать возможных проблем с гигиеной. Когда Юрий начал выступать в группе, стиркой вещей занимался администратор Аркадий Кудряшов. Однако артист сохранял старую привычку и категорически отказывался от нижнего белья, стараясь также не носить носки, чтобы не усложнять процесс стирки.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Он умер от острой сердечной недостаточности. У него остались жена Светлана и 2-е детей - сын и дочь.