В Саратове два охранника защищали актера Кологривого от детей

26 мая Никита Кологривый разместил в Сети несколько видеозаписей со съемочной площадки ленты «Комбинация». Локацией для воссоздания атмосферы конца 80-х, когда появилась знаменитая в СССР девичья музыкальная группа, стала улица Хомяковой, расположенная в Заводском районе Саратова.

Чтобы защитить Никиту Кологривого от детей, были задействованы два охранника

Дети, стоявшие у киношных авто за сигнальной лентой, приветствовали радостно исполнителя роли продюсера «Комбинации» Александра Шишинина. Для того чтобы защитить Никиту Кологривого от детей, были задействованы два охранника.

Работа над проектом в Саратовской области, к слову, продлится до 30 мая, пишет Регион 64.