Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале в Казахстане — причины неизвестны

Рок-коллектив «Би-2» отменил свое выступление на фестивале Family Rock Fest в Казахстане. Об этом участники группы сообщили через свой Телеграм-канал.

Концерт, который должен был состояться в конце августа, отменили без указания конкретной причины. В своем заявлении музыканты выразили надежду на возможность выступить на фестивале в будущем, поблагодарив всех организаторов за приложенные усилия.

Кроме того, 27 мая президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам «Би-2».