Вкусы даже необычнее, чем у Киркорова: Лазарев показал свое страстное увлечение

Сергей Лазарев проявляет множество интересов, которые выходят за рамки его творческой работы. Он часто проводит время на детских утренниках, а также отправляется в путешествия с собственными детьми. Недавно артист поделился своим увлечением ароматами. Это увлечение настолько сильно, что сам певец называет его своей «клиникой».

В своей соцсети Сергей рассказал, что не может уйти из магазина без нового аромата. Он даже рассматривает возможность добавления рубрики «Аромат дня» в свои публикации, где демонстрирует огромную коллекцию разных флаконов.

Источник фото: @LazarevSergey

Лазарев признается, что не может остановиться. Если он заходит в магазин, то обязательно приобретет новый аромат. Количество флаконов настолько велико, что их сложно сосчитать, пишет 7Дней.