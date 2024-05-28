Бывший муж Нюши Игорь Сивов обратился к психологу после измен в браке

Экс-супруг Нюши в своем подкасте на Ютуб обсудил тему измен в отношениях с психологом Леонидом Тальписом. В ходе беседы эксперт подчеркнул, что он верит в индивидуальную свободу и отсутствие владения другими людьми. Он утверждает, что каждый принадлежит только самому себе, а связи между людьми могут быть множественными, пишет Газета.ру.

Игорь Сивов согласился с этой точкой зрения. Бывший муж исполнительницы добавил, что он не верит в понятие «измены».

Интересно: Нюша вышла замуж в 2017 году. В последующие годы она родила 2-х детей. Однако в 2022 году певица заявила о том, что столкнулась с изменой со стороны избранника, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, звезда простила возлюбленного. В начале года появились слухи о разводе пары и они оказались правдой.