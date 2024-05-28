Вита Чиковани высказалась о поцелуе Бузовой и Давы

Экс-возлюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян вновь вызвали интерес публики своим поцелуем. Разлука между бывшими была озвучена певицей в негативном свете, что исключало возможность их воссоединения. Однако, на одном проекте Ольга разорвала шаблоны, поцеловав Даву. Этот момент, как утверждают источники, произошел задолго до начала отношений Давы с Мари Краймбрери, пишет Пятый канал.

Этот жест многие интерпретируют как проявление незаконченных чувств, а не пиар-ход. По крайней мере, в этом уверена Вита Чиковани. Она считает, что обоим звездам уже не нужен подобный пиар, поэтому видят в поцелуе скорее ностальгию и эмоциональный эпизод, чем стратегический маневр для привлечения внимания к телешоу.