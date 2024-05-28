Звезда «Бригады» Флоринская объяснила отказ от переезда в Америку

Александра Флоринская, известная по «Бригаде», объяснила, почему она не планирует переезжать в США насовсем, несмотря на опыт жизни в Лос-Анджелесе во время учебы.

Актриса поняла, что Штаты ментально не являются ее страной

В интервью порталу «Газета.Ru» актриса рассказала, что в подростковом возрасте участвовала в программе обмена и училась в школе в Голливуде. Однако, несмотря на этот опыт, у нее не возникало желания навсегда покинуть территорию РФ. Флоринская отметила, что уже тогда она поняла, что Штаты ментально не являются ее страной, и она не хотела бы жить там ни в то время, ни сейчас.

Однако артистка добавила, что участие в голливудском кинопроекте остается для нее очень привлекательной возможностью, считая это ценным опытом для любого современного актера. По мнению Александры, любой артист, который заявляет, что не хотел бы сняться в Голливуде, попросту лукавит.