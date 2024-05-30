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Кинокритик Сычев рассказал об отношении к россиянам в Каннах

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Кинокритик Сычев рассказал об отношении к россиянам в Каннах
Знаменитости
Источник фото: @festivaldecannes

«Анора» был удостоен престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале. Главные роли в этой картине исполнили Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. 

Сергей Сычев, известный кинокритик, отметил, что это свидетельствует о том, что на фестивале не было попыток игнорировать российскую культуру. Политическое давление не помешало звездному жюри оценить художественные достоинства кинофильма. Несмотря на более сильные работы, лента признана лучшим из представленных на фестивале. 

По мнению Сычева, это свидетельствует об отсутствии бойкота российской культуры. Сычев подчеркнул, что Каннский кинофестиваль на протяжении многих лет демонстрировал проекты российских режиссеров. В этом году организаторы же сняли ограничения на присутствие российских СМИ и критиков, что стало еще одним важным шагом.

Информационное агентство «Informing»

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