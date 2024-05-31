93-летний Иван Краско открыл турнир по футболу в Петербурге, но ему стало плохо

Иван Краско едва не оказался в отделении кардиологии после открытия турнира в Петербурге. Актер был там со своей помощницей Дарьей, которая его всегда и везде сопровождает. Турнир был организован среди петербургских театров, и народного артиста пригласили на открытие.

После удара по мячу, пытаясь повторить трюк, он неожиданно зацепился ботинками за газон, упав на кардиостимулятор. Дарья рассказала «МК», что 93-летнему Краско стало плохо, поэтому она вызвала скорую помощь. Медики провели проверку и сообщили, что все в порядке. В тот же день его отпустили домой, хотя левая сторона тела все еще болит от сильного ушиба. В настоящее время со здоровьем у него все хорошо.