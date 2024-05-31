Продюсер Рудченко объяснил, чем обусловне провал Орбакайте в Монако

Павел Рудченко объяснил провальное выступление Кристины Орбакайте в Монако в беседе с изданием «Страсти».

Артистке было некомфортно выступать

Как отмечает продюсер, площадка не была должным образом подготовлена. Оборудование было собрано из минимально доступного, а артистке было некомфортно, поскольку она плохо себя слышала, что заставляло ее буквально кричать в микрофон.

Рудченко подчеркивает, что артисты такого уровня обращают внимание на качество оборудования и подготовленность площадки. В данном случае артистка могла согласиться на выступление из-за большого гонорара, даже несмотря на неподходящие условия.

«Она работала как всегда, хотя технические сложности привели к негативной реакции», — уверен эксперт.