«МК»: в США стоматологи перечислили самые вредные продукты для зубов и эмали

Стоматологи перечислили продукты, которых следует избегать для защиты эмали. Как пишет «Московский Комсомолец», рацион человека влияет на здоровье зубов. Некоторые продукты особенно вредны, способствуя развитию кариеса. Опасные продукты включают в себя конфеты, помадки, особенно те, которые прилипают к зубам. Это карамель, газированные напитки, соки, белый хлеб, чипсы и другие хрустящие продукты, сухофрукты.

Вино также содержит кислоты и танины, сильно вредящие эмали. Стоматологи рекомендуют после употребления вышеперечисленных продуктов пить много воды, а также использовать жевательную резинку без сахара для удаления остатков пищи с нейтрализацией кислот.