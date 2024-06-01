Стало известно, куда пропал артист Ярослав Евдокимов, назвавший Россию «уродиной»

77-летний певец Ярослав Евдокимов, известный слушателям по хиту «Фантазёр», покинул Россию.

Ранее уроженец Украины заявил о том, что считает РФ «уродливой страной», а также обвинил Владимира Путина в событиях, происходящих в Украине. Его выступления в России начали массово отменяться. Он несколько раз выступал в Казахстане.

Исполнитель занимается своим здоровьем, поэтому не планирует ближайшие концерты

В настоящее время Евдокимов находится за пределами России. До осени он не вернется назад. Его директор Наталья Тарабан сообщила, что исполнитель занимается своим здоровьем, поэтому не планирует ближайшие концерты.