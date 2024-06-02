Vanity Fair: Рак не угрожает жизни Кейт Миддлтон после курса химиотерапии

Здоровье Кейт Миддлтон за последние недели значительно улучшилось. По информации издания Vanity Fair, в начале года у нее была обнаружена злокачественная опухоль. Супруга наследника британского престола начала курс профилактической химиотерапии, сейчас же лечение перешло в новую стадию, она идет на поправку.

Сложности, связанные с лечением, вызвали тревогу у близких Кейт. Но стало известно, что она хорошо переносит все препараты и чувствует себя гораздо лучше, что стало облегчением для всех.

В этот трудный период Миддлтон поддерживают муж, дети, родители, сестра, брат. Приближенные к королевской семье сообщают, что Кейт вряд ли вернется к работе до конца года. Последний раз она появлялась на публике в декабре минувшего года.