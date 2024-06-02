Певица Пелагея показала плачущую дочь, которую сняли с рейса в аэропорту: всему виной экс-супруг певицы

В своих социальных сетях певица Пелагея решила поделиться с подписчиками душераздирающей историей, которая приключилась с ее 7-летней дочерью Таисией и экс-супругом Иваном Телегиным, пишет rznonline.ru.

Сняли с рейса

Конфликт возник из-за того, что хоккеист запретил дочери выезжать за границу. Такой подарок он преподнес Таисии в День защиты детей.

Бабушка Таисии в честь окончания учебного года подарила путевку в Турцию. Как она рассказала, внучка очень обрадовалась такому подарку, уже начала готовить чемоданы и мечтать в каких нарядах будет отдыхать на пляже.

26 мая Таисия уже была в аэропорту, но в 7 утра без какого-либо предупреждения девочку сняли с рейса.

Источник фото: @pelageya_insta

Внезапное решение отца Таисии привело к разочарованию и слезам.

Пелагея была вне себя от ярости и все свои эмоции выложила в соцсетях.

«Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью… Душевные инвалиды, которые когда проигрывают суды, то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», - сказала она.

Также Пелагея добавила, что Таисия уже на протяжении целого года не виделась с отцом, несмотря на то, что он проживает в Москве. Певица пожелала, чтобы ни один ребенок не сталкивался с подобной ситуацией, исходящей от собственных родителей.