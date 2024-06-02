Ольга Бузова поставила точку в отношениях с Давой

На ТНТ завершается шоу «Сокровища императора», где Ольга Бузова и Давид Манукян, бывшие возлюбленные, вновь встретились и начали выяснять отношения. Их первая встреча после расставания в 2021 году была насыщена флиртом и упреками. Ольга неоднократно обвиняла Даву в использовании людей.

В одном из испытаний Давид подарил Ольге сделанное им ожерелье, которое она оценила. В финале Ольга поцеловала Давида, поняв, что больше ничего к нему не чувствует, и окончательно завершила их историю. Об этом пишет Стархит.