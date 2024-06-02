Информинг » Знаменитости » Пелагея сняла на видео дочь, рыдающую в аэропорту из-за подлого поступка отца

Пелагея сняла на видео дочь, рыдающую в аэропорту из-за подлого поступка отца

Image 16+
Пелагея сняла на видео дочь, рыдающую в аэропорту из-за подлого поступка отца
Знаменитости
Источник фото: @pelageya_insta

Известная певица Пелагея обратилась к подписчикам, рассказав душераздирающую историю о своей семилетней дочери Таисии и ее бывшем супруге, хоккеисте Иване Телегине. 

Конфликт разгорелся после того, как Иван внезапно запретил дочке выезжать за границу в День защиты детей. 26 мая Таисия, радовавшаяся поездке в Турцию, была снята в аэропорту с рейса. Девочка готовилась к поездке, радовалась подарку бабушки и планировала наряды для отдыха. Слезы стали результатом решения ее отца.

Источник фото: @pelageya_insta

Пелагея назвала произошедшее жестоким поступком, отметив, что Иван, несмотря на проживание в Москве, год не виделся с наследницей. Певица пожелала, чтобы ни один ребенок не сталкивался с равнодушием или жестокостью со стороны своих родителей.

Информационное агентство «Informing»

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стало известно, в какой момент Заворотнюк узнала о раке

Вчера, 23:28

Ольга Бузова поставила точку в отношениях с Давой

Вчера, 23:13

Пелагея сняла на видео дочь, рыдающую в аэропорту из-за подлого поступка отца

Вчера, 23:08

Журналист Майоров: Киркоров отправил своих детей на обучение за границу

Вчера, 23:08

Певица Пелагея показала плачущую дочь, которую сняли с рейса в аэропорту: всему виной экс-супруг певицы

Вчера, 19:43

Певец Лепс не отказался помянуть Анастасию Заворотнюк пирожком на церемонии прощания

Вчера, 08:38

Vanity Fair: Рак не угрожает жизни Кейт Миддлтон после курса химиотерапии

Вчера, 08:28

Опубликован список присутствовавших на прощании и похоронах актрисы Заворотнюк

Вчера, 08:18

Сергей Жигунов не пришел на похороны Анастасии Заворотнюк

Вчера, 08:18

Певца Алексея Воробьева затравили из-за переезд в Америку

Вчера, 08:18

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Вчера, 08:18

Филипп Киркоров признался, почему отказался смотреть «Евровидение»

1-06-2024, 21:18

Фото Заворотнюк в гробу удивило россиян — сильная худоба и много грима

1-06-2024, 21:18

Муж Надежды Кадышевой сообщил, что артистка планирует спеть дуэтом с SHAMAN

1-06-2024, 21:18

Белоснежный гроб утонул в цветах: в Москве завершились похороны Анастасии Заворотнюк

1-06-2024, 18:28

В «КП» показали единственное за 5 лет борьбы с онкологией фото Анастасии Заворотнюк

1-06-2024, 14:38

Никас Сафронов рассказал, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

1-06-2024, 14:33

Стало известно, почему сериал с последней ролью Заворотнюк не выйдет на ТВ-экраны

1-06-2024, 14:33

Ургант признался, что не верил в успех вечернего телешоу в России

1-06-2024, 14:23

Стало известно, куда пропал артист Ярослав Евдокимов, назвавший Россию «уродиной»

1-06-2024, 14:18

Новости партнеров
2023
ru-RU