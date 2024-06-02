Пелагея сняла на видео дочь, рыдающую в аэропорту из-за подлого поступка отца

Известная певица Пелагея обратилась к подписчикам, рассказав душераздирающую историю о своей семилетней дочери Таисии и ее бывшем супруге, хоккеисте Иване Телегине.

Конфликт разгорелся после того, как Иван внезапно запретил дочке выезжать за границу в День защиты детей. 26 мая Таисия, радовавшаяся поездке в Турцию, была снята в аэропорту с рейса. Девочка готовилась к поездке, радовалась подарку бабушки и планировала наряды для отдыха. Слезы стали результатом решения ее отца.

Источник фото: @pelageya_insta

Пелагея назвала произошедшее жестоким поступком, отметив, что Иван, несмотря на проживание в Москве, год не виделся с наследницей. Певица пожелала, чтобы ни один ребенок не сталкивался с равнодушием или жестокостью со стороны своих родителей.