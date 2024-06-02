Журналист Майоров: Киркоров отправил своих детей на обучение за границу

Филипп Киркоров отправил детей на обучение за границу. Эту информацию сообщил журналист Сергей Майоров в передаче «Однажды» на канале НТВ.

Поп-король уделяет большое внимание образованию 12-летней Аллы-Виктории и 11-летнего Мартина. Эту информацию подтвердил отец артиста. Бедрос Киркоров отметил, что Филиппу теперь грустно из-за того, что дети находятся от него очень далеко. Отец Киркорова рассказал, что внуки его радуют, но их отсутствие огорчает.

Он рассказал также, что Мартин похож на Филиппа в детстве, а Алла-Виктория является настырной девочкой с собственным мнением.