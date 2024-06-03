Россияне вспомнили совместный эфир Заворотнюк и Фриске, скончавшихся от рака

В России вспомнили совместный эфир Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске в рамках «Минуты славы». Обе артистки, скончавшиеся от онкологических заболеваний, появились вместе в одном кадре. Он вновь стал актуален после трагической кончины актрисы.

Анастасия пообещала одному из участников исполнить его мечту о дуэте с популярной исполнительницей и пригласила Жанну на телешоу. Фриске, согласившись, ответила, что сделает все возможное для осуществления мечты.

Источник фото: @___zhannafriske__

Жанна Фриске, напомним, скончалась в 2015 году от онкозаболевания головного мозга. Она долго и тяжело боролась с болезнью. Даже помощь зарубежных медиков не смогла спасти ее.