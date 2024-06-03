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У Сергея Соседова «поехала крыша» на телешоу «ВИА Суперстар!»

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У Сергея Соседова «поехала крыша» на телешоу «ВИА Суперстар!»
Знаменитости
Источник фото: @superstarntv

В четвертом выпуске музыкального телешоу «ВИА Суперстар!» Сергей Соседов был впечатлен выступлением группы «Вирус!», которая исполнила песню «Юность» группы Dabro. Темой этого выпуска стала «Дискотека века». 

Участники исполняли клубные хиты разных лет. Критик выразил восхищение выступлением, отметив блестящую вокальную технику и дикцию Ольги, а также энергию и драйв Юрия Ступника. Соседов признался, что он не ожидал такого впечатления от самого себя, назвав номер одним из лучших в сезоне. 

По словам критика, он смотрел поочередно то на Олю, то на Юру, как будто бы у него «поехала крыша». Музыканты получили высшую оценку – два балла, что также удивило ведущего Вадима Такменёва, пишет НТВ.

Информационное агентство «Informing»

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