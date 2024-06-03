Актриса Рената Литвинова снялась во Франции в новом наряде

Рената Литвинова, переехавшая во Францию из РФ, поделилась новым фото в своих социальных сетях. На фотоснимке актриса позирует в элегантном черном пиджаке, темном лонгсливе, светлой юбке, черных ботинках.

Литвинова часто делится моментами своей жизни в Сети, в последнее время публикует много снимков с котом. Поклонники оценили новый образ Ренаты и восхитились ее внешним видом.

Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

В мае 2023 года Рената объявила о своем возвращении в театр после переезда в Париж в 2022 году. Литвинова участвовала в модных показах. Кроме того, она работала над своими проектами, создала аромат RENATA1226 в сотрудничестве с парфюмером Жаном-Полем Герленом и заявила напосделок, что будет поддерживать связь с РФ, где у неё, как известно, остались близкие люди.