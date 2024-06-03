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Супруг Заворотнюк Чернышев «взмолил о помощи» после прощания с Анастасией

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Супруг Заворотнюк Чернышев «взмолил о помощи» после прощания с Анастасией
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

«КП» сообщила о скандале, разразившемся вскоре после прощания с Анастасией Заворотнюк. Пётр Чернышев до последнего оставался рядом с любимой женой. Он хватался за любую работу для того, чтобы оплатить лечение и погасить долги. Этим воспользовались аферисты, начавшие рассылать сообщения от имени фигуриста с просьбами о помощи к друзьям и близким. 

В одном из таких сообщений говорилось о борьбе артистки с болезнью и содержалась просьба о поддержке. Чернышев и родственники предостерегают всех тех, кто получил обращения, не реагировать на них. Семья заявила, что не намерена просить о помощи, а подобные сообщения рассылают мошенники.

Информационное агентство «Informing»

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