Супруг Заворотнюк Чернышев «взмолил о помощи» после прощания с Анастасией

«КП» сообщила о скандале, разразившемся вскоре после прощания с Анастасией Заворотнюк. Пётр Чернышев до последнего оставался рядом с любимой женой. Он хватался за любую работу для того, чтобы оплатить лечение и погасить долги. Этим воспользовались аферисты, начавшие рассылать сообщения от имени фигуриста с просьбами о помощи к друзьям и близким.

В одном из таких сообщений говорилось о борьбе артистки с болезнью и содержалась просьба о поддержке. Чернышев и родственники предостерегают всех тех, кто получил обращения, не реагировать на них. Семья заявила, что не намерена просить о помощи, а подобные сообщения рассылают мошенники.