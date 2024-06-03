Информинг » Здоровье » Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску

Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску

Image 16+
Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Как пишет МОЁ! Оnline Воронеж, фитнес-тренеры из Воронежа делятся советами, как можно быстро подготовиться к отпуску. 

Они объясняют, что для сброса веса можно выбрать между сушкой и похудением, однако если нужен быстрый результат, то лучше ориентироваться на похудение.

Главный акцент рекомендуется делать на правильном питании

Главный акцент рекомендуется делать на правильном питании, уменьшать потребление простых углеводов. Тренировки также важны. Следует делать кардиотренировки, упражнения с отдыхом для того, чтобы поддерживать высокий пульс. Здоровый сон и избегание стрессов также немаловажны для восстановления. 

Различные тренеры рекомендуют чистить рацион от вредных продуктов, поддерживать дефицит калорий, уделять внимание жиросжигающим тренировкам.

Информационное агентство «Informing»

В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

Вчера, 19:58

Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску

Вчера, 19:53

Эксперт Быстров объяснил, почему дети не хотят кушать здоровую еду

Вчера, 19:18

Названы продукты, провоцирующие раннее старение

Вчера, 09:38

Врач Агапкин уверен, что мороженое влияет на умственную деятельность человека

2-06-2024, 08:58

Врач Черемушкин рассказал, как живут и умирают пациенты с раком, как у Заворотнюк

2-06-2024, 08:38

«МК»: в США стоматологи перечислили самые вредные продукты для зубов и эмали

1-06-2024, 10:58

Головная боль и обмороки — ранние симптомы рака мозга, которым страдала Заворотнюк

31-05-2024, 09:18

Физиотерапевт Бондаренко раскрыл, почему нужно приседать хотя бы минуту в день

29-05-2024, 21:43

Врач Агапкин назвал продукты-обманщики, которые угрожают похудению

29-05-2024, 20:03

The Sun: ученые нашли лечение для полной победы над диабетом

29-05-2024, 18:43

Иммунолог Крючков объяснил, чем грозит мальтийская лихорадка здоровью человека

28-05-2024, 07:33

Грозит ли человеку рассеянный склероз: неврологи перечислили первые симптомы

28-05-2024, 07:33

Жителям РФ назвали врагов сердца и сосудов

27-05-2024, 21:28

Раскрыт секрет, как можно снизить уровень холестерина в домашних условиях

27-05-2024, 21:18

Раскрыто, чем опасно сырое молоко для здоровья

27-05-2024, 20:23

Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса хочется спать

27-05-2024, 09:58

Названы 6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

26-05-2024, 15:13

В этой рыбе находят 10-метровых червей: мы ее едим сами и детей кормим

26-05-2024, 14:33

Гастроэнтеролог Слюнаева: овсяная каша может грозит человеку проблемами с ЖКТ

26-05-2024, 14:33

Новости партнеров
2023
ru-RU