Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску

Как пишет МОЁ! Оnline Воронеж, фитнес-тренеры из Воронежа делятся советами, как можно быстро подготовиться к отпуску.

Они объясняют, что для сброса веса можно выбрать между сушкой и похудением, однако если нужен быстрый результат, то лучше ориентироваться на похудение.

Главный акцент рекомендуется делать на правильном питании

Главный акцент рекомендуется делать на правильном питании, уменьшать потребление простых углеводов. Тренировки также важны. Следует делать кардиотренировки, упражнения с отдыхом для того, чтобы поддерживать высокий пульс. Здоровый сон и избегание стрессов также немаловажны для восстановления.

Различные тренеры рекомендуют чистить рацион от вредных продуктов, поддерживать дефицит калорий, уделять внимание жиросжигающим тренировкам.