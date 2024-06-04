Младшая дочь Анастасии Заворотнюк пришла к могиле с отцом Петром Чернышевым

1 июня знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь. Похоронили ее на Троекуровском кладбище, пишет lady.mail.ru.

На прощальной церемонии присутствовали не только родные и близкие люди, но и много известных личностей, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, Роман Костомаров, Оксана Домнина, певица Лолита, Григорий Лепс и многие другие.

В день похорон не было только 5-летней Милы. Младшую дочь Заворотнюк привели проститься с матерью только на второй день. Вместе с ней был отец Петр Чернышев, сестра Анна с мужем и бабушка Валентина Борисовна. Мила помогала накрывать на стол.

Не отходил от гроба супруги

Стоит напомнить, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга - глиобластомой. Ни лечение, ни сильное желание жить не помогли актрисе выжить. Во время всей прощальной церемонии Петр Чернышев не отходил от гроба супруги, а после похорон поблагодарил всех, кто пришел проводить Настю в последний путь.