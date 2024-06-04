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«Петр Чернышев перевел на себя все»: что сделал супруг Заворотнюк с ее имуществом и деньгами

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«Петр Чернышев перевел на себя все»: что сделал супруг Заворотнюк с ее имуществом и деньгами
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

В сети продолжается обсуждение раздела имущества недавно скончавшейся от рака головного мозга Анастасии Заворотнюк. Некоторые говорят, что у нее ничего не осталось из недвижимости из-за скандальной истории с кредитом и судом, но на самом деле все не так и плохо, пишет 7Дней.ру.

Супруг Заворотнюк забрал себе все

За время своей карьеры Заворотнюк успела обзавестись квартирами в Москве, элитным домом в Крекшино и несколькими автомобилями.

По словам адвоката Александра Бенхина, родные актрисы не будут устраивать разборок по разделу имущества, потому как все было улажено еще при жизни Анастасии. Как отметил Бенхин, супруг Заворотнюк Петр Чернышев забрал себе все деньги и имущество.

«Предполагаю, что вдовец Анастасии, Петр Чернышев, при жизни перевел на себя все. Обычно, когда человек долго болеет, и в терминальной стадии рак, то разумно все вопросы решить как можно раньше. Поэтому 99%, что сейчас и делить по факту нечего», - предположил адвокат.

Также он добавил, что Заворотнюк привела все документы по наследству в порядок и если кого-то из детей она обделила, то они всегда могут обратиться в суд и потребовать свою долю.

«Но в случае с Заворотнюк это не тот кейс. Повторюсь, вероятно, что все было урегулировано при жизни актрисы», — резюмировал Бенхин.

Информационное агентство «Informing»

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