Самых богатых артисток в России назвал Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, молодежь в РФ обращает внимание на богатство русской культуры, это стало даже модно. В связи с этим растут доходы певиц. Гонорары у некоторых даже больше, чем у Григория Лепса и Филиппа Киркорова, но Прохор Шаляпин утверждает, что это так.

Самые богатые - певицы-народницы

Самые богатые это певицы-народницы - Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Хотя они это и не афишируют, это известный факт. Шаляпин уверяет, что заработки эстрадников не идут ни в какое сравнение с доходами народных артисток.

Прохор считает, что репертуара народниц недостаточно, ведь он способствует объединению и сближению. Главное, как говорит артист, артистки популяризируют народные композиции, которые становятся востребованными в совеременном обществе.