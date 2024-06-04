«С трудом узнали»: в Сети появился новый фотоснимок Оксаны Федоровой

Оксана Федорова уже давно не появлялась в публичном пространстве. Хотя на странице личного микроблога бывшей «Мисс Вселенной» регулярно появляются новые фотоснимки. Один из последних снимков заметили журналисты телеграм-канала «НеМалахов».

На кадре, размещенном в Сети, ведущая позирует в белоснежной рубашке, светлых брюках, накидке. Оксана при этом собрала волосы в хвост, а также надела длинные серьги. Модель позировала на фоне цветов.

Поклонники едва узнали теледиву

Однако как представители Telegram-канала, так и поклонники едва узнали теледиву. По их мнению, она очень сильно изменилась.