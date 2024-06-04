Больше не секрет: СМИ разоблачили мужа дочери Заворотнюк

Издание Супер.ру рассказало правду о том, кто же является мужем старшей дочери умершей Анастасии Заворотнюк Анны.

Наследница артистки ранее говорила, что в 2022 году она вышла замуж за некого возлюбленного, с которым встречалась целых 8 лет. При этом в соцсетях подробностями личной жизни звезда не поделилась.

Речь идет о Тимуре Исмаилове

Речь идет о Тимуре Исмаилове, который в 2013–2017 годах учился в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Анна там училась с 2015 года. Позже 30-летний мужчина работал менеджером по продажам в транспортной компании TRT International, а также помощником по развитию бизнеса в нью-йоркской фирме EnlightCareer. Новое место работы Тимура — это Дубай. Он является гениральным директором международной торговой корпорации Pamo Global, а Анна летает к нему.