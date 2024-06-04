Рудковская не осталась в стороне: близкие Заворотнюк втянуты в скандал

Яна Рудковская решила прокомментировать поведение Ольги Орловой, посетившей шоу Андрея Малахова. Она рассказала, что тайно посещала клинику, где проходила лечение Заворотнюк. Певица поблагодарила персонал больницы за то, что в Сети не появлялись фото Анастасии.

Однако сама ведущая не пришла на похороны актрисы, из-за чего подверглась критике.

Ольга Орлова почтила память своей подруги

Рудковская решила высказать свое мнение на этот счет.

«Касаемо Орловой и ее появления у Малахова. Странно слышать упреки в ее адрес, она почтила память своей подруги. Знаю, что она регулярно навещала ее в больнице, спрашивала у Петра Чернышева, можно ли говорить о посещении больницы», - говорит Яна.