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Появилась целая толпа: что произошло на месте захоронения Заворотнюк?

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Появилась целая толпа: что произошло на месте захоронения Заворотнюк?
Знаменитости
Источник фото: @anastasiazavorotnyuk_fan

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после борьбы с раком мозга. Целых 5 лет она сражалась с недугом. Эти годы были для тяжелыми. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. 

Родные часто приходят навестить Анастасию

Уже на следующий день туда прибыли близкие, родные, коллеги звезды. Семье пока что сложно, поэтому они часто приходят навестить Анастасию, чтобы ощущать с ней связь. 

Некоторые их визиты были сняты репортерами. 

Отмечается, что родственники Заворотнюк приехали все вместе. Среди них были старшие дети актрисы, бабушка Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев.

Информационное агентство «Informing»

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