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Певица Девятова публично раскритиковала российских артистов — прошлась по коллегам

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Певица Девятова публично раскритиковала российских артистов — прошлась по коллегам
Знаменитости
Источник фото: @marinadevyatova

Марина Девятова высказала критику в адрес своих коллег, которые начали исполнять патриотические композиции только после начала СВО. В разговоре с «Абзацом» она выразила свое недовольство по поводу неискренности таких звезд.

Стали исполнять патриотические песни только потому, что это стало модным

По словам Девятовой, она удивлена тем, что артисты после 2022 года стали называть себя патриотами и исполнять патриотические песни только потому, что это стало модным. Она отметила, что более 25 лет поет о родине, включая песни про русские березки.

Нынешнюю ситуацию на сцене артистка считает проявлением лукавства, так как теперь почти каждый из исполнителей выбирает патриотический репертуар, следуя новым трендам. Знаменитость добавила, что она всегда была счастлива петь о РФ и радовалась, что ее творчество привлекло внимание, подытожив, что для нее патриотизм был искренним чувством, а не какой-либо данью моде.

Информационное агентство «Informing»

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