Информинг » Знаменитости » Певица Наталья Подольская публично поздравила Преснякова с 19-й годовщиной свадьбы

Певица Наталья Подольская публично поздравила Преснякова с 19-й годовщиной свадьбы

Image 16+
Певица Наталья Подольская публично поздравила Преснякова с 19-й годовщиной свадьбы
Знаменитости
Источник фото: @nataliapodolskaya

Наталья Подольская поделилась с подписчиками в своей социальной сети, что она родила сына от Владимира Преснякова в значимую для них дату. Певица поздравила супруга сразу с двумя важными событиями в жизни, отметив, что 5 июня родился их первенец, а также началась их совместная жизнь, продолжающаяся уже на протяжении 19-ти лет. 

Источник фото: @nataliapodolskaya

Подольская также призналась, что 5 лет она пыталась забеременеть, посещая различные храмы и молясь о ребенке. Через десять лет после свадьбы родила сына Артемия, 22 октября 2020 года у звездной пары появился второй сын Иван. Артисты, напомним, познакомились в 2005 году на телепроекте «Большие гонки», где певица сразу же влюбилась в артиста. 

Пара расставалась на время из-за его брака с модельером Еленой Ленской, однако возобновили отношения после его развода. У Преснякова есть 33-летний сын Никита, рожденный от Кристины Орбакайте.

Информационное агентство «Informing»

Мужа Заворотнюк Чернышёва предлагают занести в Красную книгу

Мужа Заворотнюк Чернышёва предлагают занести в Красную книгу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Сказала роковую фразу»: Зоя Зелинская предрекала смерть Андрея Миронова

Вчера, 21:03

Успенская снялась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

Вчера, 21:03

Инфаркт произошел у актера Театра сатиры Анисимова при знакомстве с новым худруком

Вчера, 21:03

Певица Саша Савельева сняла видео с мужем после слухов о разводе

Вчера, 20:13

«За туманами»: Певец Дмитрий Маликов снялся с молодой невестой

Вчера, 20:13

Режиссер Богомолов рассказал о своем отношении к уехавшему из России Макаревичу

Вчера, 16:58

Оставшийся без волос певец Витас увез жену и 3-х детей из России

Вчера, 16:18

Протеже Киркорова Овсянникова раскрыла его реакцию на свою пластическую операцию

Вчера, 15:58

Маша Распутина обалдела, узнав, какую профессию выбрала ее младшая дочь: «Это очень нехорошее занятие»

Вчера, 15:53

Чеботина готова завершить карьеру, если для артистов введут дресс-код

Вчера, 15:53

Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с фамилией бывшего мужа Телегина

Вчера, 10:33

61-летняя Жанна Агузарова возвращается на сцену — поклонники в восторге

Вчера, 10:13

Артем Михалков вывел в свет жену Дарью

Вчера, 10:08

Сергей Жигунов признался, что тайно простился с Анастасией Заворотнюк

Вчера, 09:53

Критик Рудченко: Певица Лобода после скандала в Латвии жалеет, что уехала из России

Вчера, 09:48

Актриса Ардова жестко раскритиковала Соседова за оскорбление в эфире шоу

Вчера, 09:48

Блогер Дмитрий Пучков рассказал, что на самом деле думает о Никите Кологривом

Вчера, 09:38

Любовница беременна: Интернет-пользователи обсуждают громкий развод Алсу и Абрамова

7-06-2024, 21:53

Семья Заворотнюк рассказала, действительно ли актриса пребывала в хосписе

7-06-2024, 20:23

Онколог Черемушкин раскрыл, унаследуют ли дети Анастасии Заворотнюк рак мозга

7-06-2024, 19:43

Новости партнеров
2023
ru-RU