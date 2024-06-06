Певица Наталья Подольская публично поздравила Преснякова с 19-й годовщиной свадьбы

Наталья Подольская поделилась с подписчиками в своей социальной сети, что она родила сына от Владимира Преснякова в значимую для них дату. Певица поздравила супруга сразу с двумя важными событиями в жизни, отметив, что 5 июня родился их первенец, а также началась их совместная жизнь, продолжающаяся уже на протяжении 19-ти лет.

Источник фото: @nataliapodolskaya

Подольская также призналась, что 5 лет она пыталась забеременеть, посещая различные храмы и молясь о ребенке. Через десять лет после свадьбы родила сына Артемия, 22 октября 2020 года у звездной пары появился второй сын Иван. Артисты, напомним, познакомились в 2005 году на телепроекте «Большие гонки», где певица сразу же влюбилась в артиста.

Пара расставалась на время из-за его брака с модельером Еленой Ленской, однако возобновили отношения после его развода. У Преснякова есть 33-летний сын Никита, рожденный от Кристины Орбакайте.