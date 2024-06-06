Пересильд снялась на фото с Михаилом Тройником, лежащим между ее ног

Юлия Пересильд, известная по главной роли в кинофильме «Вызов», вызвала бурные обсуждения, опубликовав провокационное фотоснимки в социальных сетях. В кадре она позирует в стильном черном ансамбле, состоящем из куртки и мини-платья, дополняя образ колготками. Рядом с ней, в довольно необычной позе, находится Михаил Тройник.

Актер одет в серую водолазку и синие брюки под черный пиджак. Фото сделал Дмитрий Исхаков, известный также как бывший супруг певицы Полины Гагариной.

Источник фото: @juliaperesild

Источник фото: @juliaperesild

Подписчики активно обсуждали снимок в комментариях.

Следует добавить, что Юлия и Михаил познакомились на съемках фильма «Вызов». Их первый совместный выход в свет состоялся на церемонии OK! Awards «Больше чем звезды — 2022».