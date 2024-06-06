Две родины, неразбериха с сыном, политические ошибки: Выяснилось, куда пропал Валдис Пельш

Валдис Пельш, известный ведущий программы «Угадай мелодию», прославился в начале 2000-х. Родился в Риге в семье журналиста и инженера, имеет еврейско-латышские корни. После школы поступил на философский факультет МГУ, где создал группу «Несчастный случай» с Алексеем Кортневым.

На телевидение попал случайно

Пельш окончил МГУ и работал лаборантом, но вскоре увлекся телевидением. В студенческие годы женился на Ольге, студентке МГУ. У них родилась дочь Эйжен. В 2005 году пара развелась, и Пельш женился на Светлане Акимовой, с которой у него трое детей. На телевидение Пельш попал случайно, участвуя в капустнике. Программа «Оба-на!» привела его к шоу «Угадай мелодию».

В 1995 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннеса, но вскоре его закрыли из-за низких рейтингов. Пельш также возглавлял Дирекцию детского и развлекательного вещания канала ОРТ и работал над другими проектами, но вернулся в «Угадай мелодию».

Возник конфликт с Александром Масляковым

В 2023 году Валдис Пельш провёл несколько игр «Клуба весёлых и находчивых» (КВН). Однако, когда он был директором развлекательного вещания, у него возник конфликт с Александром Масляковым из-за вырезанной шутки Вадима Галыгина. Пельш отказался пропустить шутку, что привело к годичному разрыву отношений с Масляковым.

Попал в базу украинского сайта «Миротворец»

В 2007 году Пельш участвовал в либеральной партии «Гражданская », но позже открестился от этого опыта. Из-за поездок в Крым он попал в базу украинского сайта «Миротворец». В 2023 году Пельш стал ведущим патриотического шоу «Я люблю мою страну» на Первом канале. Также он снимает документальные фильмы.

В 2016 году снял «Как пройти на Эверест, или Ген высоты», а в 2020 году — фильм «Самый умный в мире небоскрёб». В 2024 году Пельш представил документальную картину «Гагарин. Второй виток вокруг Земли».