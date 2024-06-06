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Скандал на российском ТВ: журналистка провела стриптиз в прямом эфире

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Скандал на российском ТВ: журналистка провела стриптиз в прямом эфире
В России
Фото: Freepik.com

В эфире ТВ-канала «Москва 24» произошел скандал. Корреспондентка, рассказывавшая о погоде, продемонстрировала всем свое нижнее белье из-за порыва ветра. Этот инцидент, к слову, произошел в прямом эфире. 

Девушка, смутившись, быстро поправила наряд, продолжив репортаж. Но зрители заметили случившееся, поэтому начали активно обсуждать увиденное в Интернете. Комментаторы делали ироничные замечания о цвете нижнего белья у журналистки. Некоторые обвинили редакторов в попытке повысить просмотры за счет скандала, указывая на то, что съёмки были в записи и ситуацию можно было легко предотвратить путем кадрирования.

Некоторые встали на защиту девушки. Они осудили решение режиссёра оставить этот момент в эфирах.

Информационное агентство «Informing»

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