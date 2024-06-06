Актер из «Слова пацана» Слава Копейкин рассказал об интиме с Дитковските

Слава Копейкин поделился опытом съёмок постельных сцен с Агнией Дитковските в шоу «На автомате».

По словам актёра, они быстро нашли с коллегой общий язык, что и позволило им легко справиться с интимными моментами. Изначально Копейкин испытывал неловкость. Это происходило из-за необходимости играть откровенные сцены, но благодаря творческому пониманию с Агнией они смогли успешно выполнить все поставленные задачи.

Многому его научили

Слава отметил, что с самого начала у них сложились дружеские отношения, подчеркивая, что его более опытные коллеги многому его научили, поэтому он не чувствовал с ними дистанции. Актёр убежден, что проект станет успешным и найдет много поклонников.