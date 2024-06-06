Мужа Заворотнюк Чернышёва предлагают занести в Красную книгу

Ольга Орлова, российская певица и телеведущая, очень высоко оценила мужа покойной артистки Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. В интервью, котрое было опубликовано на днях в Telegram-канале «Звездач», исполнительница отметила его исключительные качества и самоотверженность.

Посвятил свою жизнь заботе о Заворотнюк

Она также подчеркнула, что не встречала подобных мужчин, поэтому считает его достойным занесения в Красную книгу за преданность и бескорыстную заботу о своей любимой жене. Чернышев, по словам Орловой, посвятил свою жизнь заботе о Заворотнюк, делая все возможное и даже невозможное для ее поддержки и исцеления.

Его трудолюбие и готовность жертвовать вызвали у Ольги глубокое уважение.

Чернышев много работал

Анастасия скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Чернышев много работал для того, чтобы содержать семью, а также оплачивать дорогостоящее лечение жены, избегая обращения за финансовой помощью к посторонним.