Никас Сафронов назвал причину возникновения рака у Заворотнюк

На днях умерла выдающаяся Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк, которая боролась пять лет с раком мозга. Церемония прощания с актрисой была полна вопросов о причинах ее недуга.

Причина рака - стресс

Художник Никас Сафронов предложил необычную теорию, связав онкологическую болезнь с психологическими факторами. И хотя врачи до сих пор не могут точно определить источник этого заболевания, художник считает, что стресс, накопленный из-за трудностей в личной жизни и необходимости скрывать эмоции на виду у публики, мог сыграть значительную роль в ухудшении здоровья Заворотнюк.

Сафронов также отметил силу духа Анастасии. Он выразил признательность ее мужу Петру Чернышеву за его самоотверженную поддержку. Никас понимает, почему артистка редко появлялась на публике в последние годы, стремясь оставить в памяти поклонников самое яркое и неизгладимое впечатление.

Напомним: страшный диагноз актрисе был поставлен в 2019 году. На последнем публичном выступлении знаменитость испытывала сильные головные боли.