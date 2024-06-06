Супруга Прилучного Брутян снялась на отдыхе и показала неузнаваемое фото

Павел Прилучный в настоящее время наслаждается отдыхом вместе со своей второй супругой Зепюр Брутян, а также их годовалым сыном Микаэлем. Пара с радостью делится многочисленными фотографиями и видеозаписями с курорта.

Редко показывают сына

Однако супруги старательно оберегают личность ребенка, редко показывая фанатам его лицо. Это вызывает довольно неоднозначную реакцию у поклонников в соцсетях, которые не понимают, зачем защищать малыша от посторонних глаз?

Что касается самой Зепюр, то Павел с удовольствием запечатлевает её с разных ракурсов, порой прибегая к юмору и шуткам. Так, на одном видео актриса предстала перед камерой с эффектом, значительно увеличивающим объём лица, что вызвало подшучивание со стороны супруга Брутян.

Источник фото: @bugevuge

Пара наслаждается заслуженным отдыхом, активно делясь радостными моментами своей жизни, а их искренние и непринуждённые публикации вызывают отклик у поклонников, порождая вопросы о том, где проходит граница между личной и публичной жизнью.