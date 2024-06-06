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Супруга певца Владимира Левкина хочет, чтобы муж подтянул ягодицы у хирурга

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Супруга певца Владимира Левкина хочет, чтобы муж подтянул ягодицы у хирурга
Знаменитости
Источник фото: @vladimirlyovkin

Марина Ичетовкина, жена Владимира Левкина, выразила желание убедить мужа в необходимости провести пластическую операцию. В интервью для интернет-издания PROZVEZD она поделилась своим восхищением результатами пластической хирургии у Брэда Питта, отметив, что считает своего избранника не менее привлекательным.

Ичетовкина при этом упомянула, что она предложила супругу серьезно подумать о подтяжке ягодиц, вдохновившись подобными изменениями у других артистов. Она также вспомнила эпоху 90-х, когда фанаты буквально поклонялись фигуре Левкина, выразив надежду на то, что артист вернется еще к своим соблазнительным прежним формам.

Сможет убедить мужа сделать пластику

Несмотря на это, сам Владимир утверждает, что он не намерен идти на пластику. По мнению исполнителя, он сохраняет хорошую форму без хирургического вмешательства. А Ичетовкина уверена, что в конечном итоге она сможет убедить мужа сделать хирургическое вмешательство.

Интересно: Марина и Владимир воспитывают дочь Нику. Девочка родилась в 2012 году. У певца есть дочь Виктория от первого брака. Ей исполнилось 30 лет.

Информационное агентство «Informing»

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