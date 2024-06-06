Звезда «Универа» признала, что собирает деньги на войну с Россией

После начала СВО, актриса «Универа» Анна Кузина решила покинуть Москву и переехать в Европу. Однако, её текущие деяния вызывают серьезные вопросы. Артистка не только активно пропагандирует антироссийские взгляды, но даже собирает средства на переворот в России, что подтверждают её видеообращения в соцсетях.

Анна, которая родилась в Киеве, начала карьеру в России, где получила известность благодаря роли в телесериале. Её участие в последующих проектах также способствовало росту популярности. В последнем сезоне, вышедшем после начала военных действий, Кузина не снималась, так как на тот момент она уже покинула Россию. Она начала публиковать в своих социальных сетях сообщения, направленные против РФ, обвинив ее во всех бедах, называя русских «самыми страшными на Земле людьми».

Обвиняют Кузину в предательстве

Вскоре она и вовсе призвала к госперевороту и свержению Путина. Не ограничиваясь словами, Кузина начала активно собирать средства для финансирования ВСУ и на покупку дронов. Все это она делает, находясь зв границей. Местоположение актрисы неизвестно, но её фото указывают на Европу. Такие действия вызвали бурную реакцию в соцсетях. Многие обвиняют Кузину в предательстве и неблагодарности по отношению к РФ, которая дала ей известность.