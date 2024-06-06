Вайкуле устроила демарш своим друзьям — пользователи Сети не сдержались

После начала СВО Лайма Вайкуле снова пытается собрать артистов на свой фестиваль «Рандеву» в Прибалтике. Обещая зрителям «неожиданные дуэты и трио», она приглашает только тех, кто солидарен с её антироссийской позицией и поддерживает Украину.

Одним из участников фестиваля планировалась рок-группа «Би-2». Вокалист группы сообщил, что они надеялись исполнить на сцене песню «Мой рок-н-ролл» вместе с артисткой, однако она неожиданно отказалась из-за того, что эту песню ранее исполняла Юлия Чичерина, известная своей поддержкой Донбасса. Вайкуле прямо заявила, что после Чичериной она эту песню петь не будет.

Предлагают перепеть все песни Лаймы

Данное решение вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выразили своё возмущение, обвиняя певицу в предательстве и неблагодарности по отношению к России, которая дала ей возможность стать известной. В комментариях звучат саркастические и критические замечания, многие предлагают российским патриотам перепеть все песни Лаймы, чтобы лишить её репертуара.

Многие юзеры считают такие действия предательством и высмеивают её попытки устроить фестиваль с участием антироссийски настроенных артистов. Комментарии полны сарказма и язвительных замечаний о её творчестве и личной жизни, пишет АиФ.